Alunni-camerieri alla mensa di Calendasco: a turno servono il pasto

Cambio di gestione nella mensa delle scuole elementari di Calendasco. E per l’occasione, i ragazzi si trasformano a turno in “camerieri” per servire le pietanze ai loro coetanei. È partita attivamente dall’inizio dell’anno scolastico la nuova gestione della mensa scolastica della primaria che è stata affidata ad Acquelaria, società che già si occupa a Calendasco della gestione della scuola materna e relativo servizio di refezione.

Dopo varie lamentele sulla precedente gestione, il nuovo corso si preannuncia migliore rispetto al passato. Infatti, i pasti consumati a scuola non saranno più precotti ma saranno preparati al momento, nello stesso centro di produzione pasti a Calendasco: oltre a migliorare la qualità dei piatti, infatti, il cibo arriverà anche più caldo. Per il momento, dal versante dei genitori, la novità più grossa consiste nell’attivazione di una più comoda modalità telematica per i pagamenti dei pasti.

La nuova esperienza ha anche una ricaduta sui ragazzi delle elementari dal punto di vista educativo: per ogni tavolo presente in mensa, contrassegnato da un colore, esistono dei “camerieri” che si mettono a disposizione degli altri. In parole povere, alcuni studenti vengono incaricati di procedere con la distribuzione dei pasti per i propri amici, procedendo dalla cucina al tavolo, per poi sparecchiare la tavola a fine pasto. Così, i ragazzi della classe quinta elementare si sono suddivisi in due gruppi che vanno a supportare gli alunni più giovani: un modo per responsabilizzarli e renderli attivi nella vita quotidiana. Con il nuovo appalto, è prevista la fornitura in mensa di prodotti a chilometro zero e su quest’aspetto è prevista anche una campagna di educazione alimentare volta proprio ad esaltare la disponibilità dei prodotti di stagione e la lotta allo spreco.

