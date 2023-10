Anche Fiorenzuola al convegno nazionale dei garanti degli anziani

La psicologa e mediatrice famigliare Daniela Cabras, da un anno e mezzo garante dei diritti delle persone anziane nel comune di Fiorenzuola, la settimana scorsa ha preso parte ad un convegno nazionale che ha riunito a Palazzo Rosso di Genova, tutti i garanti degli anziani in carica nel nostro Paese: Roma, Alessandria, Pescara, Sorrento, Genova, Arezzo, Tortona e, per l’appunto, il capoluogo della Val d’Arda. Il convegno è stato organizzato dell’assessorato all’avvocatura e affari legali, servizi sociali, famiglia e disabilità del Comune di Genova, in collaborazione con il Garante dei diritti degli anziani del Comune di Genova e l’associazione 50&più.

Titolo del convegno: “Un’opportunità per le persone anziane”, ed è ciò che rappresenta di fatto, la figura del garante per le persone che, a causa di una infermità o menomazione, fisica o psichica, si ritrovano nell’impossibilità parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. “Si tratta di un ruolo fondamentale e preziosissimo – le parole di Cabras – ritengo che informarsi su tutto ciò che concerne la tutela dei nostri anziani, sia un nostro diritto e dovere allo stesso tempo”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ