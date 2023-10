Mense scolastiche, dopo le polemiche dalla settimana prossima cambia il menù

Nuovo menu nelle mense scolastiche a partire dalla prossima settimana. Dopo le polemiche sollevate dalle famiglie in alcune scuole di Piacenza relativamente alla qualità dei piatti proposti ai bambini dalla ristorazione scolastica, il Comune e l’Ausl fanno – amaramente – un passo indietro. Via i legumi che da due volte a settimana verranno proposti una sola volta e archiviata la pasta integrale che finirà nei piatti dei piccoli una sola volta al mese anziché una a settimana come previsto finora. Ma a sparire dai menu saranno anche i piatti meno graditi e che – a detta delle famiglie – non venivano assolutamente mangiati dai figli: pasta con il cavolfiore e con il ragù di legumi, oltre alle paste al forno (la classica “pasta pasticciata”).

“Più che un passo indietro è un segnale di quanto il Comune sia in ascolto degli stimoli e delle critiche che arrivano dalla cittadinanza – spiega l’assessore Mario Dadati interpellato al riguardo – ma è anche una dimostrazione di quanto siano lontane dalla realtà le supposizioni di mancato ascolto o interesse verso i cittadini: siamo sempre impegnati ad ascoltare gli stimoli che arrivano dall’esterno”.

Eppure, su sessanta città italiane la ristorazione scolastica di Piacenza si attesta 15esima nella classifica stilata dall’ottavo rating dei menù scolastici di Foodinsider che ogni anno passa al setaccio le mense scolastiche di tutta Italia. Per quanto riguarda il nostro territorio, il punteggio assegnato sulla base di un questionario che tiene conto dell’applicazione dei Criteri ambientali minimi (fra cui varietà, sostenibilità, condivisione con il territorio…) è pari a 131: un giudizio dunque buono quello assegnato al menu proposto dalle mense scolastiche del territorio. Nella top ten troviamo Fano e i nostri vicini, Cremona e Parma; tra i menu scolastici ritenuti peggiori invece ci sono quelli di Reggio Calabria, Frosinone, Civitanova e Siracusa.