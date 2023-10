Truffa del cellulare rotto: anziana non ci casca e chiama i carabinieri

Un messaggio in cui il figlio comunica alla madre di avere il cellulare rotto e la invita a contattarlo su Whatsapp tramite il nuovo numero inserito nel messaggio.

Continuano le segnalazioni che giungono ai carabinieri piacentini di tentativi di truffe ai danni di anziani in varie zone della nostra provincia. I malviventi solitamente prendono di mira persone anziane che vivono sole con delle telefonate in cui si spacciano come avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine chiedendo denaro per far fronte a qualche emergenza.

Per fortuna, le vittime si sono fatte decisamente più accorte e quindi i malviventi ultimamente stanno cambiando le tecniche di raggiro. L’ultima “novità” è quella di un sms inviato da un numero sconosciuto, come ha segnalato ieri dopo cena, un’anziana di Gossolengo finita nel mirino dei truffatori. La donna ha ricevuto un messaggio sul proprio cellulare con il quale veniva richiesto un versamento in denaro perché il figlio aveva rotto il cellulare. L’anziana non ha abboccato, ha atteso un po’ e in serata ha contattato il figlio appurando che il fatto non risultava vero, poi ha passato la segnalazione ai carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il consiglio, qualora si dovessero ricevere messaggi sul cellulare con numeri o link, è quello di non chiamare il numero, non fare clic sul link e non installare applicazioni. Si tratta molto probabilmente di una tuffa. L’Arma consiglia di chiamare subito un parente, oppure per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomale chiamare il numero di emergenza 112, un operatore darà subito i consigli su come comportarsi.