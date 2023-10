Due donne colpite a calci e pugni da un giovane sullo Stradone Farnese

Ha chiesto loro una sigaretta ma non l’avevano e così le ha colpite a calci e pugni. E’ accaduto giovedì sera sullo Stradone Farnese a Piacenza. Le malcapitate sono due donne che attendevano un’amica quando un giovane si è avvicinato chiedendo una sigaretta.

“Abbiamo subito riconosciuto quel giovane per un ragazzo con problemi psichici – hanno dichiarato le due donne, dipendenti del tribunale -. In giornata aveva aggredito e percosso già altre tre persone e anche nei giorni scorsi aveva picchiato altri. Noi abbiamo fatto il possibile per non irritarlo, ma purtroppo non avevamo le sigarette in quanto non fumiamo e così è partito colpendoci prima a pugni e poi a calci”. L’uomo avrebbe anche urlato frasi senza senso.

Le due donne hanno chiamato i carabinieri. Nel frattempo il giovane si è rapidamente allontanato. Dalla descrizione i militari hanno capito subito di chi si trattava e sono stati informati i servizi sanitari.