Incendio alla scuola di Monticelli, alunni evacuati: è la terza volta in un anno

Incendio nei locali seminterrati della scuola elementare di Monticelli: stamattina gli alunni sono stati evacuati poco dopo il suono della campanella. Un denso fumo ha subito avvolto l’edificio di via Martiri della Libertà. Le cause sono ancora da verificare, anche se – stando ad una prima ricostruzione – pare che ad innescare le fiamme sia stato un malfunzionamento o il surriscaldamento di un’apparecchiatura elettrica. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Fiorenzuola, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale e ai carabinieri di Monticelli. Subito avviate le indagini per ricostruire le cause.

TERZA VOLTA IN UN ANNO – Si tratta del terzo episodio da inizio 2023: lo scorso marzo, infatti, all’interno del plesso scolastico che ospita elementari e medie, si era verificato un principio d’incendio, anche in questo caso nei sotterranei dove si trovano i laboratori. Il secondo, un incendio vero e proprio, era avvenuto nel pomeriggio del 25 settembre scorso, con tanto di evacuazione degli studenti. Stamattina il terzo episodio.