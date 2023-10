Pubblica di Rivergaro, corso per volontari deserto. “Senza aiuto rischiamo di chiudere”

Sono rimasti più di mezz’ora in divisa ad aspettare, in biblioteca, a Rivergaro, martedì sera, ma alla fine hanno capito che non sarebbe venuto nessuno. Non ci sono nuovi volontari nella Pubblica assistenza di Rivergaro, quella che interviene 24 ore su 24 in caso di bisogno, quella che fino ad oggi, dopo la bufera giudiziaria che travolse la Sant’Agata nel 2021, è riuscita con sacrificio a tenere in piedi il servizio contando sulle forze arrivate da Pontedellolio e da altri comuni vicini.

Ci si riprova martedì 24 ottobre, alle 20.30, sempre nella biblioteca di via Bonistalli. Chiunque può partecipare al corso: “A noi basterebbe che i nuovi volontari potessero fare un turno al mese”, precisa il presidente della Pubblica Valnure Giorgio Villa. “Noi ci abbiamo messo anima e cuore per garantire ancora il servizio su Rivergaro, ma senza volontari non è possibile. Ricordo che il corso è gratuito e per essere volontari non si sostengono spese. Forniamo noi divisa, pasti. Inoltre credo che il corso possa essere utile anche nel proprio quotidiano. Parliamo di manovre salvavita”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ