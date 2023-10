Palazzina crollata nel Ferrarese. Anche i vigili del fuoco di Piacenza sul posto

Nella serata di ieri è crollata una palazzina ad Argenta, in provincia di Ferrara. Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Piacenza sono intervenuti in supporto ai colleghi con la squadra movimento terra. Durante la giornata è stato utilizzato un escavatore per demolire il tetto pericolante.

La struttura sarebbe stata compromessa dall’esplosione di una bombola a Gpl.