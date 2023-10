Pneumococco, mercoledì seduta straordinaria di vaccinazioni a Borgonovo

Mercoledì 25 ottobre 2023 dalle 8.30 alle 12, alla Casa della Comunità di Borgonovo Val Tidone, è stata programmata una nuova seduta di vaccinazioni gratuite con accesso libero conto lo pneumococco riservata ai nati dal 1952 al 1958. In tale occasione sarà possibile effettuare anche la vaccinazione contro l’Herpes Zoster, raccomandata per la stessa fascia d’età.

La vaccinazione antipneumococcica per i nati anni 1952-58 è eseguibile anche presso il proprio medico curante contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale parimenti consigliata.

I nati in anni diversi – prima del 1952 o dopo il 1958 – hanno diritto alla vaccinazione gratuita antipneumococcica e antizoster solo se affetti da specifiche patologie croniche previste dalla normativa regionale. Per queste persone, in fase di vaccinazione, verrà richiesta la relativa documentazione sanitaria e gli operatori delle sedi vaccinali valuteranno in corso di colloquio il diritto alla gratuità.

La vaccinazione è a pagamento per coloro che non presentano specifiche patologie croniche documentate e che non rientrano nelle corti di nascita oggetto di chiamata.