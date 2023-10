Sicurezza in montagna: alla sede del Cai incontro dedicato alla meteorologia

La meteorologia è il tema al centro del terzo incontro del ciclo “In montagna usa la testa” organizzato dal Cai di Piacenza. L’appuntamento è in programma giovedì 26 ottobre alle 21.00 alla sede del Cai sullo Stradone Farnese. Relatore della serata è l’istruttore del corso di alpinismo, Pierluigi Prazzoli.

Dopo l’introduzione sulle variabili in gioco nella meteorologia, si passerà ai fenomeni più importanti di cui tenere conto, seguiranno tante informazioni sull’utilizzo corretto delle previsioni e sulle scelte più opportune da fare sia prima che durante l’escursione. Al termine ampio spazio per le domande da parte del pubblico. Il ciclo di incontri, presentato da Nicoletta Marenghi di Telelibertà, è patrocinato da Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano ed è realizzato in collaborazione con Gruppo Libertà e Sport Specialist. L’ingresso è libero e gratuito.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà