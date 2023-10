Distrutta dal vento la centralina di Meteo Val Nure sul monte Aserei

La centralina di Meteo Val Nure sul monte Aserei, a oltre 1.400 metri di altitudine, è stata distrutta dal vento. La comunicazione è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Meteo Val Nure.

“Nella giornata di venerdì – si legge sul social network – purtroppo la postazione monte Aserei è stata letteralmente spazzata via dal forte vento… dopo 14 anni di onorato servizio, ecco quel che resta nelle foto di seguito…”

La centralina era stata acquistata 14 anni fa grazie all’autofinanziamento dei soci che ora lanciano un crowdfunding su Gofundme per il ripristino della struttura. Lo fa sapere Vittorio Marzio, vicepresidente di Meteo Val Nure.

Meteo Val Nure nasce nel 2008 dalla passione per la Meteorologia dei soci fondatori con la volontà di creare una rete amatoriale con stazioni e webcam in grado di monitorare il territorio con lo scopo di fornire un servizio gratuiti per tutti gli interessati.