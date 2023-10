Il 3 novembre concerto della banda Tramat al Municipale. Ricavato alla Casa di Iris

La banda Tramat della Scuola trasporti e materiali dell’Esercito torna a Piacenza per un concerto aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento, organizzato dal Polo di mantenimento pensante nord, è in programma venerdì 3 novembre al teatro Municipale con inizio alle ore 19.00. La banda proporrà un repertorio di brani classici e moderni. Il concerto sarà presentato dalla giornalista Nicoletta Marenghi di Telelibertà. Il costo d’ingresso è di cinque euro e l’intero ricavato verrà donato all’Hospice Casa di Iris. Sarà presente all’evento il Comandante dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, tenente generale Sergio Santamaria, già comandante del Polo piacentino. Il 3 novembre inoltre, il Polo di mantenimento pesante nord di viale Malta aprirà le porte ai cittadini e alle scolaresche che potranno visitare i bastioni, i vigili del fuoco innalzeranno una maxi-bandiera tricolore.

Gli appuntamenti si inseriscono nelle celebrazioni per la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, in calendario il 4 novembre. In quella giornata verrà deposta la corona di alloro al monumento ai Caduti in piazza Cavalli, in seguito sono in programma la messa nella Basilica di San Francesco e la cerimonia a Palazzo Farnese.