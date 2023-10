Una raccolta fondi online per aiutare Arturo. Con la sua sindrome solo 30 nel mondo

Si fa stretto in queste ore l’abbraccio della solidarietà online al piccolo Arturo, il bimbo con gli occhi completamente neri che vede a fatica e ce la mette tutta per non cadere ad ogni passo che diventa sfida.

Da quando è venuto al mondo a Piacenza, solo 6 anni fa, convive di ospedale in ospedale con una rara malattia neurologica, la Sindrome di Gillespie. Come lui sono in meno di trenta in tutto il mondo.

Ha bisogno di assistenza continuativa e terapie riabilitative, il suo “pane” – l’unico, e ovviamente costoso – per non arretrare di un centimetro. Tramite una raccolta fondi sul portale internazionale GoFundMe in pochi giorni per lui sono già arrivate duecento donazioni.

Farmaci? Non ce ne sono. Ma una speranza, in teoria, ci sarebbe, anche se bisogna incrociare tutte le dita: “Recentemente durante un ricovero a Roma ci è stata spiegata la scoperta di una piccola molecola che potrebbe migliorare il funzionamento dell’ITPR1 e permettere ad Arturo di fare cose che oggi per lui sono da veri super eroi. Ci siamo subito prestati alla ricerca e abbiamo donato, per cominciare, il nostro sangue oltre che promosso una raccolta fondi dedicata”, spiegano la mamma Donata Delfanti e il papà Andrea Ferri.

Aggiungono: “Arturo sogna di correre insieme a suo fratello e di raccontarci le sue giornate. Nostro figlio ci ha portato tanta gioia perché è un “dispensatore” di amore sincero e quando fa una conquista, seppur piccola, è come se fosse il primo essere umano ad essere approdato sulla Luna”.

Il link per l’accesso al portale è https://gf.me/v/c/gfm/non-si-possono-domare-i-sognatori.

