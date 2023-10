Fisarmonica e caldarroste alla Cra, anziani in festa grazie agli alpini di Settima

La Cra “Due Miglia” di Piacenza si prepara all’autunno. La struttura, gestita da Sereni Orizzonti, ha ospitato la castagnata di ottobre, organizzata dagli operatori e animatori della residenza per anziani. A cucinare sulla legna le caldarroste ci hanno pensato gli alpini della Divisione di Settima, invitati dalla casa di riposo per uno speciale pomeriggio dedicato al divertimento in compagnia.

Gli Alpini hanno poi suonato la fisarmonica e cantato insieme a tutti gli invitati, intrattenendo ospiti e parenti con musica e balli per questo speciale pomeriggio. “Questo tipo di iniziative sono molto importanti per la nostra struttura, in quanto permettono agli anziani di connettersi con le realtà locali della nostra zona – ha dichiarato la direttrice della residenza per anziani “Due Miglia” Emilia Tramelli -. Un ringraziamento agli alpini della Divisione di Settima e a tutto il personale per la castagnata che ha avuto molto successo, e per creare sempre un’atmosfera di socialità e serenità. Per tutti i nostri ospiti e per i loro familiari è anche l’occasione per condividere questi nuovi momenti di apertura post-pandemia, in cui poter dimostrare ai propri cari affetto e vicinanza”.