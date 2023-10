I Maestri del lavoro premiano gli studenti. Kumar, 100 e lode: “Ora voglio realizzarmi”

Torna l’iniziativa “Una stella per la scuola”: i Maestri del lavoro hanno premiato i migliori studenti del territorio piacentino. Il consolato provinciale nei mesi scorsi ha coinvolto 900 alunni di 64 classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori, con una serie di incontri nel corso dei quali sono stati trattati diversi argomenti propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro. Stamattina, nell’auditorium Sant’Ilario, sono stati assegnati gli attestati di merito e i premi per il 2023, fra cui quello di “talento dell’anno”, ricevuto dal giovane Kumar Sahil, ragazzo indiano residente in Italia da otto anni, diplomato con 100 e lode all’istituto Mattei. Per l’occasione i Maestri del lavoro hanno organizzato un convegno dal titolo “Intelligenza artificiale e coscienza”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

