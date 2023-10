A Borgonovo inaugurata la mensa scolastica dopo 20 anni di attesa

Ci sono voluti 20 anni, quattro sindaci, un iter a singhiozzo, ma alla fine la nuova mensa delle scuole di Borgonovo è stata inaugurata.

A spazzare via un ventennio di travagli sono stati i bambini delle scuole elementari, che per primi hanno preso possesso dei luminosi spazi della nuova mensa, le cui vetrate si affacciano su di un fazzoletto verde e i cui tavoli sono circondati da sedie rosse.

La mensa ha preso il posto della vecchia palestra, la “palestrina” come tutti i borgonovesi la chiamavano. L’idea di abbatterla per riqualificarne gli spazi partì all’epoca in cui, con sindaco Domenico Francesconi, si decise di costruire il palazzetto dello sport. Da allora ad oggi è capitato praticamente di tutto, compresa una causa legale ancora in corso, ma alla fine i bambini delle scuole hanno ottenuto la loro mensa più quattro laboratori al piano superiore.