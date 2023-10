Eccellenti risultati a scuola: Coop San Martino premia i figli di quattro lavoratori

Il merito va sempre riconosciuto e premiato, ancora di più se è una tradizione di famiglia. Con questo messaggio la Cooperativa San Martino ha voluto premiare quattro ragazzi, figli di soci lavoratori, che si sono distinti durante l’anno scolastico 2022/2023 per gli eccellenti risultati raggiunti a scuola che sono dunque valsi 500 euro di contributo e una targa speciale, una piccola lavagna con i nomi incisi come simbolo dell’ottimo profitto negli studi.

Un’idea che è arrivata dal presidente Mario Spezia e che questa mattina ha accolto i ragazzi accompagnati dai genitori insieme al direttore generale Paolo Rebecchi e a Salvatore Scafuto, responsabile dell’Ufficio soci. Le loro storie intrecciano quattro Paesi diversi: Fatima Lecini, figlia di Shelqim di origini albanesi, ha frequentato l’Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta, adesso è iscritta a Economia a Parma e sogna di avere in futuro un’azienda tutta sua; anche Filippo Sgorbati è ora iscritto a Economia a Parma dopo aver completato gli studi all’Istituto di Istruzione Superiore Romagnosi e vuole essere un orgoglio per mamma Monica Zini; Nikita Macreniuc è di origine moldava come la madre Carolina e sta frequentando l’Istituto di Istruzione Superiore Marconi Da Vinci per diventare perito meccanico, mentre il più giovane del gruppo è Abdoulaye Ndiaye, figlio di Serigne Sall, ed è iscritto alla Scuola Secondaria di Primo Grado Italo Calvino.