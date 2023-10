Tour de France a Piacenza nel 2024: si registrano già le prime prenotazioni

Manca un anno alla grande kermesse. Ma un primo effetto positivo e tangibile il Tour de France che toccherà Piacenza il prossimo primo luglio (terza tappa italiana) lo sta già producendo: in alcuni alberghi di città e provincia si registrano le prime prenotazioni delle camere. Per ora staff e atleti, ma c’è da scommettere che non si farà attendere troppo anche la corsa degli appassionati delle due ruote per non perdersi un evento che si annuncia storico per la nostra città. “Non ho dubbi, sarà una grande vetrina per il nostro territorio” afferma Ludovica Cella, presidente di Federlberghi Piacenza, l’organizzazione che fa capo a Confcommercio. In questo colloquio con “Libertà”, Cella parla del turismo in ascesa senza nascondere i limiti: “Da qualche anno viviamo un piccolo “rinascimento”, ma si può e si deve fare di più”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà