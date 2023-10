Trovato morto in casa a Podenzano: accertamenti dei carabinieri

Sarebbe riconducibile ad una morte per cause naturali, presumibilmente dovuta a un malore, la scomparsa di un 59enne piacentino che è stato ritrovato senza vita stamattina all’interno della sua abitazione di Podenzano. Le modalità e le circostanze con le quali il corpo è stato ritrovato, tuttavia, hanno sollevato un interrogativo sulla stessa causa del decesso e questo ha comportato l’intervento dei carabinieri del nucleo scientifico per escludere altre possibilità.

Il cadavere del 59enne – da quanto appreso fin ora – è stato ritrovato steso a terra dalla moglie, che ha subito chiamato i soccorsi per cercare di salvargli la vita. Tutto inutile perché pare che il cuore dell’uomo avesse smesso di battere ormai da diverso tempo, almeno diverse ore prima. Sul posto è intervenuto un mezzo della Pubblica Assistenza di San Giorgio con l’automedica del 118.