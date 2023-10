Misure antismog, mercoledì 1° novembre nessuna limitazione al traffico

Il Comune di Piacenza ricorda che, nell’ambito del Piano aria integrato regionale, in occasione della giornata festiva di mercoledì 1° novembre sono sospese tutte le limitazioni al traffico abitualmente in vigore dal lunedì al venerdì, tra le 8.30 e le 18.30, per le categorie di veicoli più inquinanti. I provvedimenti restano in vigore come di consueto per i restanti giorni della settimana.

Data la concomitanza con la festività, il prossimo bollettino Arpae di previsione e controllo sulla qualità dell’aria sarà emesso non mercoledì 1, ma giovedì 2 novembre.