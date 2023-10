Nure in piena, l’Ausl modifica le attività della Casa della Salute di Bettola

L’Ausl comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo e della temporanea chiusura di alcuni ponti in Val Nure, oggi (lunedì 30 ottobre) sono state modificate alcune attività della Casa della Salute e della Comunità di Bettola.

In particolare:

– è stato chiuso lo sportello Cup

– sono state riprogrammata alcune visite previste di Assistenza domiciliare: si specifica che sono state posticipate, in accordo con i rispettivi medici di famiglia, solo quelle attività che potevano essere rimandate senza difficoltà per il paziente. Quelle non differibili si sono invece svolte regolarmente.

Per la giornata di domani (martedì 31 ottobre) la direzione aziendale – di concerto con gli enti preposti – valuterà l’evolversi dell’allerta meteo per valutare la necessità di eventuali altri provvedimenti, di cui avviseremo tempestivamente la popolazione.