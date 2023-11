Ancora frazioni isolate a Ferriere, il sindaco incontra il 103enne bloccato a Pomarolo

Ci sono ancora frazioni isolate nella zona di Ferriere, in particolare Pomarolo e Castagnola, a causa delle strade franate. Effetti dell’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito il territorio piacentino con piene ed esondazioni.

Stamattina il sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi ha effettuato un sopralluogo nella casa di Antonio, 103enne di Pomarolo, l’alpino più anziano della sezione di Piacenza. A Cattaragna e Casaldonato sono stati aperti piccoli varchi secondari per le uscite di emergenza o per chi deve lasciare in qualche modo le seconde case .