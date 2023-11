Gerbido e Mortizza ricordano i caduti. “La memoria sia una spinta per la pace”

Commemorazione ai caduti anche a Gerbido e Mortizza. Stamattina le frazioni piacentine hanno ospitato le celebrazioni, promosse dall’associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi”, alla presenza di ufficiali del Polo di mantenimento pesante Nord e del consigliere comunale Andrea Fossati in rappresentanza dell’amministrazione.

“Nei giorni in cui i sentimenti personali legati al cammino di ciascuno si intrecciano con la storia, quella che racconta il dolore e le ferite di un Paese intero – ha detto Fossati -, rendere il nostro tributo a chi ha dato la vita per la Patria e per la libertà è un atto doveroso ma non formale, profondamente sentito ma non retorico. È il gesto di riconoscenza di una comunità consapevole, coesa, che guarda attonita ai focolai di guerra sempre più accesi e numerosi nel mondo. Ecco, allora, che la memoria è rifugio e spinta a non restare indifferenti, a perseguire la pace come ideale concreto – ha concluso Fossati – sancito dalla nostra Costituzione”.