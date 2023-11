Filippo, talento piacentino a Parigi tra i migliori 111 di Nova: “Sogno in grande”

È la rete globale dei migliori talenti e in Italia individua i 111 giovani under 35 ritenuti più brillanti, istruiti e capaci di guidare il futuro del nostro Paese. Tra loro, nella classifica Nova, c’è il piacentino Filippo Mozzi, 23 anni, vincitore della categoria marketing e comunicazione tra altri dieci studenti. Il ragazzo – laureato all’università Cattolica di Piacenza – vive a Parigi, dove frequenta un master in marketing e lavora nell’ufficio comunicazione della filiale di Montblanc. L’intervista nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

