L’Aveto gonfia il Trebbia, chiuso il ponte Gobbo e la 45 tra Marsaglia e S. Salvatore

A causa del pericolo di caduta massi dovuto alla copiosa pioggia delle ultime ore, sarà chiusa al transito la Statale 45 nel tratto tra Marsaglia e San Salvatore. Una chiusura che potrebbe protrarsi anche a domani, venerdì 3 novembre, per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria stradale.

NOTIZIA DELLE 13

Brugneto in piena. La tracimazione, cioè la fuoriuscita spontanea dell’acqua dalla diga in alta Val Trebbia, è iniziata nel primo pomeriggio di oggi a causa del superamento della soglia massima di sicurezza idrica. In forte aumento il livello del torrente Nure a Farini, Bettola e Ferriere, nonché del fiume Trebbia: il ponte Gobbo di Bobbio è stato chiuso. E’ ancora allerta arancione, infatti, per maltempo nel Piacentino, dopo la violenta ondata di pioggia e piene che nei giorni scorsi ha investito i territori dell’Appennino, dalla Val Nure alla Val d’Aveto.

Alcuni esponenti politici e addetti ai lavori avevano chiesto nelle scorse ore un rilascio controllato dal Brugneto per evitare la tracimazione. Così non è stato, e la capacità di contenimento è stata esaurita. Su Facebook l’ente del parco naturale dell’Antola ha reso pubblica la comunicazione ricevuta da Ireti: “Il Brugneto non è un lago per laminazione, ovvero per smorzare le piene. Il bacino è di 25 chilometri quadrati e influisce per il 2,5 per cento sull’innalzamento del Trebbia. Le manovre volontarie degli organi di scarico sono sempre problematiche, è molto più sicuro se si abbattono automaticamente le ventole. Inoltre, non essendo lo scarico preventivo previsto e autorizzato, servirebbe un ordine delle protezioni civili coordinate dalle prefetture di Genova e Piacenza”.

La prefettura di Piacenza ha convocato il Centro coordinamento dei soccorsi con i sindaci, le forze dell’ordine, la protezione civile, la Regione e tutti i soggetti coinvolti nel contenimento dell’emergenza. Restano isolate tre frazioni: Castagnola e Pomarolo nella zona di Ferriere e Casali di Farini, raggiungibili a piedi o con mezzi particolari 4×4, per un totale di circa 40 persone che hanno difficoltà a lasciare le loro case. Gli abitanti di Mareto segnalano i tombini intasati da pezzi di asfalto trovati nelle fognature dopo le opere di rifacimento della carreggiata, una criticità che – dicono dal paese dell’alta Val Nure – era già stata comunicata alla Provincia nelle scorse settimane.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: