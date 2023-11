Ex Arsenale, stamattina porte aperte. Al Municipale concerto della banda Tramat

In vista delle celebrazioni per il 4 novembre, festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, questa mattina, venerdì 3 novembre, il Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza apre le porte ai cittadini dalle 9.00 alle 12.30. Alle 10.00 è previsto il dispiegamento del maxi tricolore da parte dei vigili del fuoco.

Alle 19.00 al teatro Municipale è in programma l’esibizione della banda dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Esercito italiano, eccellenza del panorama bandistico. La banda Tramat proporrà brani classici e contemporanei. L’ingresso avrà un costo di cinque euro e il ricavato verrà devoluto all’Hospice Casa di Iris.

Domani mattina, 4 novembre, verrà deposta la corona di alloro al monumento ai Caduti in piazza Cavalli, in seguito sono in programma la messa nella Basilica di San Francesco e la cerimonia a Palazzo Farnese.