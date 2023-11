Nel paraboloide il sogno di un centro di ricerca per coltivazioni “aeroponiche”

Il maestoso paraboloide ricostruito nel dopoguerra che si erge come una “cattedrale” all’interno dell’ex Consorzio Agrario dismesso è stato oggetto di una tesi di laurea magistrale al Politecnico di Milano della studentessa Irene Bonfiglio. Per il magazzino industriale che accoglieva la produzione di concime, a copertura parabolica (in Italia ce ne sono 91), la studentessa, che ha avuto come relatore il professore Roberto Bolici (Tecnologia dei materiali), ha immaginato un centro di ricerca, una vera fattoria verticale collegata alla Facoltà di Agraria dove studenti e professori possano sperimentare coltivazioni aeroponiche e distribuirle a soggetti del terzo settore.

L’ARTICOLO COMPLETO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ