“Spacciava a una ragazzina, anche in ospedale”: Hamza di nuovo a processo

Già condannato a sei anni per tentato omicidio nei confronti di un giovane egiziano e principale teste contro i carabinieri della Levante, Lymani Hamza è tornato ieri in tribunale per rispondere dell’accusa di aver spacciato marijuana ad una ragazza piacentina quindicenne, con l’aggravante, secondo gli inquirenti, di aver portato in un paio di occasioni la droga mentre la minorenne era ricoverata all’ospedale.

I fatti ricostruiti ieri in aula erano avvenuti nel 2019 a Piacenza. Hamza che sta scontando sei anni per il tentato omicidio avvenuto a Sariano nell’agosto del 2021 è comparso in aula con la scorta della polizia penitenziaria. Di tutte le accuse di spaccio che gli sono state rivolte si è dichiarato completamente innocente.

