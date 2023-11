Raddoppia la festa più dolce e golosa: Cioccolandia invade Castel San Giovanni

Sabato 11 e domenica 12 novembre torna a Castel San Giovanni l’appuntamento più dolce di tutto l’anno. I volontari della Pro loco animeranno la 19° edizione di Cioccolandia, la festa del cioccolato che per la prima volta quest’anno raddoppierà. Non solo il sabato ma anche la domenica vedrà la presenza in città di 130 tra maestri cioccolatai, hobbisti artigiani, associazioni che animeranno il centro storico. A farla da padrone saranno i 342 metri di salame di cioccolata, 5mila palle di profiterol, 5mila porzioni di Monte Bianco, 4mila fette di torta Rita e, novità di quest’anno, 4mila bardosh e cioè croissant ripieni di cioccolato Bardini. Un vero paradiso dei golosi che impegnerà decine di volontari della Pro loco ma anche commercianti e associazioni. Spazio anche ai bambini, grazie a laboratori di pasticceria a loro dedicati e tanto altro ancora. Il programma su . www.prolococastello.com

