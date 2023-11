Fiorenzuola dice addio al dottor Gianni Finetti: una vita spesa al fianco dei disabili

Se ne è andato a 81 anni il dottor Gianni Finetti, che creò e diresse la Neuropsichiatria a Fiorenzuola; poi fondò l’Afadi (associazione famiglie disabili) e con convinzione perseguì l’obiettivo di dare una casa-famiglia alle persone diversamente abili. Una fortissima attenzione al “dopo di noi”, la sua. Ha lasciato un’eredità che continuerà a fruttare. Fino agli ultimi giorni passati all’hospice, ha infatti lavorato e pensato al futuro dell’AFaDi, associazione famiglie disabili che aveva creato insieme a famiglie e volontari per dare una comunità alle persone speciali incontrate sul suo cammino.

La comunità si riunirà per i suoi funerali in Collegiata, la chiesa dove Finetti , insieme alla moglie Giuliana, ha ricevuto l’anno scorso il Premio San Fiorenzo.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’