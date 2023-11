“Autobus in ritardo e tempi di percorrenza lunghissimi: situazione insostenibile”

La segreteria provinciale Fit Cisl di Piacenza fa sapere di aver scritto una lettera a Tempi Agenzia e all’azienda di trasporto pubblico Seta per denunciare la situazione, definita “insostenibile”, dei tempi di percorrenza delle linee urbane ed extraurbane del territorio.

Secondo il sindacato, “molte linee, come ad esempio MB Besurica/Farnesiana, il 16, 17, 19, ma anche la linea 7 e la linea 1, girano in costante ritardo, causando un fortissimo stress ai lavoratori che devono effettuare quelle linee. Gli autisti – prosegue la nota – sono alla continua ricerca di recuperare il ritardo, a volte senza neanche riuscire a

rispettare i limiti di velocità. Inoltre, sono costretti a sopportare il

nervosismo dell’utenza che si ritrova ad aspettare l’autobus per più tempo di quello previsto”.

“Il traffico cittadino – prosegue il sindacato – è molto cambiato negli ultimi anni, in quanto aumentato esponenzialmente, come sono aumentati i dossi artificiali, che oramai sono sparsi per tutta la città. Questi dossi obbligano gli autisti a fermarsi e ripartire ad ognuno di loro, onde evitare di far cadere l’utenza o creare dei danni all’autobus stesso, il tutto aumentando significativamente i tempi di percorrenza. Inoltre, dobbiamo tenere in considerazione che i turni che l’azienda Seta ha fatto per i lavoratori sono già di per sé impegnativi: effettuati con questi tempi di percorrenza diventano proibitivi”.

Per questi motivi Salvatore Buono, segretario Fit Cisl Piacenza, chiede di ricalcolare i tempi di percorrenza, adeguandoli a quanto sopra illustrato, prioritariamente per le linee sopracitate.

“Questo – conclude il sindacato – per permettere il corretto e soprattutto sicuro modo di guidare l’autobus, più rispettoso della legalità e della tranquillità del personale viaggiante. Al momento, Tempi Agenzie e Seta non ha ancora risposto alla lettera del sindacato”.