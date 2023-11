Camion in fiamme in autostrada. Fondamentale l’intervento dei pompieri

Verso le 8.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo l’autostrada del Sole, all’altezza di Castione dei Marchesi, frazione del comune di Fidenza, per domare l’incendio che ha avvolto un autocarro in sosta. Sul posto è arrivato il personale in forza al distaccamento di Fiorenzuola, con autopompa e campagnola, e quello dal comando provinciale con un’autobotte.

I vigili del fuoco hanno gettato il liquido schiumogeno per spegnere le fiamme. Un intervento lungo e delicato che ha obbligato la Polizia stradale a chiudere una corsia al traffico. Durante la mattinata si sono registrati disagi e code di oltre cinque chilometri. Ora la corsia è stata riaperta.