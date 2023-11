L’aurora boreale illumina il cielo di Piacenza. Spettacolo naturale raro quanto magico

Alzi gli occhi al cielo e ti emozioni. Potresti trovarti in Islanda o in Norvegia e invece sei in provincia di Piacenza, ti è bastato salire su una delle vette del nostro Appennino per ammirare un vero e proprio spettacolo della natura. Nella serata di ieri il cielo si è tinto di rosso, una magia bella quanto rara che ha lasciato i pochi fortunati che l’hanno ammirata senza parole.

Dalla foto scattata dall’avvocato piacentino Camillo Bongiorni in compagnia del giornalista Andrea Pasquali si evince la particolarità del fenomeno apparso nei nostri cieli. “La foto è stata scattata ieri sera alle 18.16 sulla cresta sud-est della Pietra Parcellara – raccontano i due amici -. Una mezzoretta prima ci eravamo mossi da località Pietra, dove abbiamo lasciato l’auto, e stavamo raggiungendo la croce di vetta quando ci siamo accorti di questo strano fenomeno davvero incredibile e durato solo pochi minuti”. In cielo l’aurora boreale, sullo sfondo le luci della provincia di Piacenza.

Un evento straordinario che solo la scienza può spiegare: l’aurora boreale nostrana sarebbe infatti frutto dell’interazione tra le particelle cariche dei venti solari e gli atomi dei gas dell’atmosfera terrestre. Gli esperti le definiscono espulsioni di massa coronale, eventi frequenti che quando colpiscono la Terra possono contribuire a creare tempeste geomagnetiche visibili molto più frequentemente ad alte latitudini, nel nord Europa e nel nord America. L’aurora boreale questa volta si è manifestata anche nel nord Italia grazie alla forza particolarmente intensa della tempesta solare, così potente che sopra il Circolo polare artico il fenomeno è stato visibile anche durante il giorno.