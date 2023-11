Piacenza dice addio a Biolchi, medico politico e cantautore con a cuore la sua città

Piacenza perde una figura importante della sanità e della cultura cittadina, che ha lavorato e prestato il suo servizio per la comunità fino all’ultimo, fino a che la salute glielo ha permesso. È morto all’età di 90 anni Ovidio Biolchi: medico, politico e cantautore che ha rappresentato un punto di riferimento nella medicina sportiva e del lavoro. Nato a Caorso, laureatosi in medicina a Bologna nel 1966, nel cinquantesimo anniversario (nel 2016) aveva ricevuto la medaglia d’onore dei senatori dell’Ordine dall’allora presidente dei medici piacentini Augusto Pagani.

Grande appassionato di Enzo Jannacci, Biolchi si dedica alla professione di medico, pur continuando a coltivare nel tempo libero l’amore per la musica e per la poesia. Siamo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta quando Biolchi incide un album, un 33 giri, di un certo successo; portato in tour da Bagutti, in particolare con il pezzo forte “Mi gu bisogn del mar” (in dialetto maccheronico “Io ho bisogno del mare”) che dava il titolo al disco.

Di Biolchi si ricorda anche l’impegno politico. Lui, cuore socialdemocratico, come consigliere comunale dei Liberali Piacentini, in minoranza durante la giunta di Giacomo Vaciago e in maggioranza durante la successiva di Gianguido Guidotti. Una parentesi che si è aperta e poi chiusa quasi subito. Un altro modo per mettersi al servizio dei piacentini.

