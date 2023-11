Addio al caporeparto Leopoldo Clini, esempio per i giovani vigili del fuoco

Quando andò in pensione i suoi colleghi gli donarono una targa che recita pressappoco così: “Con i giovani non regole ma esempi”. Era il motto del caporeparto dei Vigili del Fuoco Leopoldo Clini, mancato all’età di 82 anni, in seguito ad una malattia.

Nato a Piacenza, dopo aver fatto il servizio militare nei Vigili del fuoco con i periodi di ferma semestrali, decise di firmare e di entrare definitivamente tra i pompieri nel 1966. Il suo “debutto di fuoco” fu in mezzo al fango e all’acqua che aveva invaso Firenze nella drammatica alluvione. Aveva 22 anni e venne aggregato alla squadra di Milano come ruspista. Oggi i suoi due figli ne hanno raccolto il testimone nei Vigili del Fuoco.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’