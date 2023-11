Due ordigni rinvenuti nelle zone di Vernasca e Morfasso: interviene il Genio Pontieri

Ieri, 7 novembre, con il coordinamento della Prefettura, e l’allertamento di tutte le componenti, compresa quella sanitaria garantita dal Comitato della Croce Rossa di Piacenza e la vigilanza dell’Arma dei Carabinieri, si sono svolte due operazioni di bonifica di residuati bellici da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri: la prima nel comune di Vernasca che ha riguardato il brillamento di due motori per razzo M28A1 rinvenuti in un’area boschiva della località Mocomero; la seconda ha visto il brillamento di una bomba d’aereo SD1 rinvenuta nel comune di Morfasso nella zona boschiva in località Monte Lama. Gli ordigni sono stati rimossi e trasportati in sicurezza in un’area per il successivo brillamento.

