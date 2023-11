La città invasa da 3.500 metri quadrati di Lego. Ritorna “Piace mattoncini”

Un Palazzo Gotico in miniatura realizzato con ben 100mila mattoncini, oltre 70 espositori e 3500 metri quadrati di superficie coperta: sono i numeri e le novità dell’edizione 2023 di Piace Mattoncini, la grande fiera creativa dedicata alle costruzioni realizzate con mattoncini Lego organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con Piacenza Expo e con il patrocinio del Comune di Piacenza, in programma al quartiere fieristico di Le Mose sabato 11 e domenica 12 novembre.