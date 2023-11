Oltre 560 piante a dimora alla Farnesiana: Piacenza si candida a bando regionale

Un’area verde rimessa a nuovo e ripiantumata nel cuore del quartiere Farnesiana, a Piacenza, in modo da migliorare la qualità dell’aria dell’intera zona caratterizzata da palazzi ed edifici plurifamiliari. L’area in questione è il giardino Placido Rizzotto, un appezzamento di 4.440 metri quadrati delimitato da via Penitenti a nord e dalla tangenziale a sud. E’ su questo lotto che esiste un progetto di riforestazione che il Comune, con delibera firmata oggi pomeriggio, candiderà a un bando regionale destinato proprio a finanziare la realizzazione di infrastrutture verdi in aree urbane e periurbane. Se il progetto verrà ammesso al bando, i fondi regionali copriranno l’80 per cento delle spese totali: 150mila euro. Nello specifico, 120mila euro saranno a carico della Regione e 30mila euro a carico dell’ente beneficiario del bando, ovvero il Comune di Piacenza.

“Aumentare la quantità e la qualità del verde a Piacenza è sempre stata una nostra priorità già in campagna elettorale – commenta l’assessore Matteo Bongiorni che ieri ha portato in giunta la delibera per l’approvazione del progetto tecnico ed economico da iscrivere al bando regionale – Oggi, come amministrazione, intendiamo dare forma alle idee. E questo progetto è uno dei tasselli nella nostra visione di città più verde».

“Le aree verdi, infatti, soprattutto se alberate – prosegue Bongiorni – possono fornire numerosi benefici ecologici, come è ovvio che sia, ma anche sociali ed economici; perché in una città con aree verdi più curate si vive meglio e di conseguenza sono più attrattive”.

Stando al documento di fattibilità passato in giunta, “l’intervento si compone di cinque zone: area prato fiorito, area tappezzanti, area piante perenni, area forestali-vivaio, area bosco. In ogni porzione si sono studiate e scelte diversi tipi di essenze da mettere a dimora, secondo categoria di grandezza, sesto d’impianto, tipologia di chioma, eccetera. Il progetto prevede la messa a dimora di un totale di 566 piante di cui 236 arbusti, 30 alberature e 300 essenze forestali”. Un’area tra la tangenziale e un quartiere particolarmente popoloso, in cui si vuole aumentare il valore ecologico ed ambientale. La finalità del progetto parte infatti dalla necessità di rigenerare un’area periurbana con l’obiettivo di creare una fascia verde (cintura verde urbana) che abbia la funzione di delimitare il perimetro cittadino e consentire una interconnessione con le aree extraurbane a prevalente carattere agricolo e naturalistico. Se il progetto vincerà il bando, i lavori dovranno essere iniziati entro l’autunno 2024 in quanto il progetto in questione comprende lavori di piantumazione e messa a dimora che possono essere eseguiti durante il periodo di riposo vegetativo.