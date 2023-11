Roncaglia, la bretella non piace ai residenti: “Peggiora l’inquinamento”

“Bene aver pensato a una soluzione, ma quella prospettata non ci piace”. È riassumibile così l’opinione degli abitanti di Roncaglia sulla tangenzialina a nord della Caorsana che libererebbe la frazione da traffico e smog. È solo un’ipotesi, ma già fa discutere. L’annuncio dell’assessore Matteo Bongiorni di una bretella che correrebbe in parallelo all’A21, da località Volpara (innesto ovest) a Fossadello (est), la cui scheda di progetto è stata depositata in Provincia con una prima stima di costi pari a 12 milioni, ha colto di sorpresa diversi abitanti della frazione.

Nelle parole dei cittadini si confrontano due ipotesi: quella avanzata in passato, con la tangenziale a sud di Roncaglia lungo la strada di Cortemaggiore, rimasta sulla carta, e quella appena annunciata.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’