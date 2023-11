Si intitola “Serata People, un revival per la vita” ed è l’iniziativa che Rotary e Rotaract Club Piacenza hanno organizzato per venerdì 24 novembre alla discoteca Botanic – l’ex ma indimenticato People di via Chiapponi a Piacenza.

Lo scopo è una raccolta fondi a favore del C.A.V., Centro di Aiuto alla Vita “Chiara Corbella Petrillo” di Piacenza.