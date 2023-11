Un ristorante all’interno della casa di riposo: nasce il bistrot “Via Torta 28”

Un ristorante all’interno di una casa di riposo. È questo il senso del progetto “Via Torta 28”, un bistrot che nasce all’interno della Cra San Camillo e della residenza Cerati. L’obiettivo è quello di dare agli ospiti delle strutture la possibilità di mangiare in un ristorante (quasi) vero insieme ai loro familiari. In tutto sono quindici posti – disponibili per due sabati al mese – in un locale che si trova al quarto piano della residenza Cerati, dove è presente la comunità alloggio.

“L’idea è stata quella di realizzare qualcosa che fosse molto più di un semplice ristorante – spiega Martina Platè, responsabile tecnica dell’area anziani di Aurora Domus che ha collaborato alla realizzazione del bistrot insieme alla Fondazione Cerati e al servizio di ristorazione affidato a Salus – Via Torta 28 vuole essere infatti un luogo in cui gli anziani e i loro cari possono rafforzare i legami familiari”.

Ecco allora i locali arredati come un ristorante vero e proprio grazie alla collaborazione della Caritas diocesana che attraverso la sua falegnameria ha fornito i tavoli, ma non solo: anche le stoviglie provengono da Caritas e sono vintage. I camerieri che effettuano servizio al tavolo fanno parte del personale interno della residenza e anche il menu offerto propone i piatti del giorno serviti a tutti gli ospiti della cra e della residenza. Gli anziani possono prenotare i posti per loro stessi e i parenti, proprio come se stessero andando in un ristorante tradizionale.

Venerdì 10 novembre alle 17 alla Residenza Cerati è in programma la presentazione ufficiale con i promotori del progetto e le autorità: nel frattempo – fanno sapere da Aurora Domus – i primi due pranzi del sabato sono già sold-out.