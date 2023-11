A Piacenza Expo arriva la “Fiera dei vini”: oltre 250 cantine coinvolte

Oltre 250 cantine, 16 artigiani del cibo, 6 masterclass dedicate ai vini e all’olio, tre presentazioni di libri, diverse degustazioni guidate, una mostra di “visioni meditative”. Il menù della prima “Fiera dei vini” di Piacenza Expo viene servito: dal 18 al 20 novembre Piacenza Expo ospita una manifestazione dedicata ai produttori vitivinicoli italiani ed esteri. La presentazione si è svolta proprio a Piacenza Expo alla presenza del presidente Giuseppe Cavalli, dell’assessore Simone Fornasari, della responsabile organizzativa della Fiera Alessandra Bottani e del giornalista di Libertà Giorgio Lambri.



“Piacenza Expo può essere un esempio concreto di come una fiera possa riproporre degli eventi dopo il matrimonio con la Fivi durato 11 anni e concluso con un divorzio nonostante tutti gli sforzi fatti – spiega Cavalli – ognuno va quindi per la sua strada. Noi ci presentiamo con la nostra fiera che conta più di 250 adesioni provenienti da tutte le regioni d’Italia: il vino continuerà a essere protagonista a Piacenza Expo che

per il prossimo anno metterà in moto ben quattro fiere nuove”.

La fiera è organizzata con il patrocinio di Associazione italiana sommelier, Fisar, Onav e Aiab, i cui associati potranno usufruire del biglietto ridotto così come i possessori della card di Confindustria Piacenza. “Abbiamo voluto organizzare tre eventi legati al territorio – sottolinea Lambri – per questo sabato alle 11.30 presenteremo con il vignaiolo Vittorio Barbieri il suo “Atlante del vino piacentino”. Domenica alle 11.40 ci sarà una chiacchierata intitolata “In vino… Salus” con il gastroenterologo Fabio Fornari partendo dai libri “Senplicemente buono è di Piacenza” e “Non solo gutturnio” con il racconto di 66 vignaioli. Infine lunedì alle 11.30 lo storico Stefano Pronti condurrà un viaggio sulla storia del vino nel nostro territorio con una conversazione con il giornalista Ippolito Negri”.