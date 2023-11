Cimitero, approvata la riqualificazione. Sondaggio online per i cittadini

E’ stato approvato in linea tecnica il progetto di manutenzione straordinaria relativo agli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare cimiteriale per il primo triennio. Lo fa sapere il Comune di Piacenza.

“In relazione alla gara con cui si è affidato il partenariato pubblico privato per la Gestione del sistema cimiteriale, si è sottoscritto il contratto tra il Comune di Piacenza e il raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da “Altair Funeral Srl”, “Sanitaria Servizi Ambientali Srl” ed “Edilver Srl” – scrive il Comune -. La durata dell’assegnazione è di 15 anni e, come previsto dal piano economico finanziario, il valore complessivo è di circa 20 milioni di euro. A fronte del diritto di gestire economicamente gli impianti cimiteriali del Comune di Piacenza e le opere realizzate per l’intero periodo di gestione – oltre al diritto di gestire gli introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe all’utenza per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della concessione – il Concessionario è tenuto, tra gli altri aspetti, ad onorare i seguenti impegni.

Da un lato, versare al Comune un canone di concessione annuo pari al 9,02 % dei ricavi dell’anno precedente (stimato in circa € 125.000 + IVA annuo), dall’altro farsi carico degli interventi d’investimento e di manutenzione – sia ordinaria sia straordinaria – durante il periodo di concessione. Per gli investimenti, secondo quanto previsto dal piano economico finanziario, impegna i gestori allo stanziamento di una quota fissa pari ad euro 600.000,00 (iva esclusa), mentre dal quarto anno in poi prevede interventi nell’ambito del Piano annuale di Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione per un importo annuo pari all’11,80% dei ricavi effettivi registrati nel corso dell’anno solare precedente, con un minimo garantito di euro 80.000,00/anno ed euro 960.000,00 per l’intera durata della concessione.

Oltre agli importi è prevista – sempre a carico del concessionario – la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere finalizzate a migliorare e completare l’offerta dei servizi all’utenza”.

GLI INTERVENTI STRAORDINARI PREVISTI

Con apposita delibera di giunta sono stati aggiornati gli interventi, da inserirsi nel progetto definitivo inerente alla riqualificazione del patrimonio immobiliare cimiteriale, previsti nel primo triennio: la realizzazione della copertura del loculario del quarto reparto, il ripristino generale delle cappelle di proprietà comunale, del portale di ingresso su via Caorsana e del fronte della chiesa di Santa Maria del Suffragio.

“Rispetto all’approvazione della proposta di partenariato, e a fronte di numerosi sopralluoghi tecnici effettuati nei mesi scorsi – spiega l’assessore ai Servizi Cimiteriali Matteo Bongiorni – si è valutato urgente e prioritario intervenire soprattutto sul fronte edile, in relazione ad aspetti sia di sicurezza, sia di prevenzione, in relazione a un deperimento progressivo delle strutture”. Tale decisione si è convenuta anche in merito al coinvolgimento, relativamente al Cimitero Monumentale, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Province di Parma e Piacenza, con cui si è condivisa la necessità di rivedere il progetto dei “Lavori di riqualificazione del patrimonio cimiteriale” presentato in sede di gara, che invece comprendeva, nel primo triennio, la realizzazione di interventi sulle aree verdi esterne, sul corpo principale fronte strada e sulla facciata del corpo principale del quinto reparto. Opere che restano comunque previste a partire dal quarto anno in poi.

L’approvazione in linea tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria sarà oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza e, successivamente, verranno tradotti in progetti esecutivi. I lavori saranno eseguiti direttamente dal concessionario.

LA MANUTENZIONE ORDINARIA E IL SONDAGGIO PER I CITTADINI

Al di là degli interventi straordinari, l’offerta del concessionario prevede, per la della durata della concessione, lavori di manutenzione ordinaria pari a 1.018.588,45 euro e 820.941,67 euro per interventi di sistemazione del verde interno ai cimiteri.

Al momento è in corso un’analisi puntuale delle esigenze manutentive di tutti i cimiteri cittadini e frazionali per individuare gli ambiti di intervento finalizzati, soprattutto, alla sicurezza, pulizia e prevenzione dei rischi di ammaloramento del patrimonio cimiteriale comunale. A questo proposito, è pubblicato sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page, un questionario aperto a tutti i cittadini, per raccoglierne le osservazioni e valutazioni in merito alle condizioni strutturali e all’efficienza nella gestione dei cimiteri del territorio urbano e delle frazioni.

Fino al 15 dicembre sarà possibile esprimere online la propria opinione, segnalando le eventuali criticità o necessità di manutenzione, semplicemente rilevando il proprio grado di soddisfazione su diverse questioni: dalla funzionalità degli orari di apertura alla disponibilità dei parcheggi, dall’adeguatezza della segnaletica interna ed esterna alla disponibilità di cestini per i rifiuti e punti di erogazione dell’acqua, sino alle considerazioni più generali sulla cura e pulizia di vialetti, aree verdi, servizi igienici, ambienti interni ed esterni ai cimiteri.

“Il contributo degli utenti – sottolinea l’assessore Matteo Bongiorni – sarà fondamentale per definire le priorità di intervento: per questo abbiamo voluto porre quesiti che riguardano non solo le esigenze pratiche di chi fruisce delle strutture cimiteriali, ma anche la professionalità e disponibilità del personale operativo e amministrativo, la facilità nel prendere contatti ed effettuare segnalazioni, la risoluzione o meno di problemi già evidenziati in passato. Parliamo di un servizio di importanza essenziale per la nostra comunità, per cui ogni miglioramento che sia possibile apportare non può prescindere dal connubio tra gli aspetti tecnici e quelli umani, relazionali e affettivi”.

Il questionario, che si compila accedendo direttamente al modulo Google dal sito web comunale, è in forma anonima e si completa in pochi minuti. All’utente viene chiesto di selezionare il complesso in cui si reca prevalentemente e con quale frequenza, tra il cimitero urbano e quelli di Borghetto, I Vaccari, Le Mose, Mortizza, Mucinasso, Pittolo, Roncaglia, Sant’Antonio, San Bonico e San Lazzaro.

– Tavola del quadro generale degli interventi al Cimitero urbano (parti contrassegnate in azzurro) e le Tavole relative al Reparto 4 (stato di fatto e interventi)