Protezione civile di Castello, addio al container. In arrivo una sede fissa

Il nucleo di Protezione civile di Castel San Giovanni avrà finalmente una sede fissa (Centro operativo comunale), da dove poter coordinare tutte le operazioni di protezione civile in caso di emergenze. Il centro avrà sede nel magazzino comunale di via dell’Artigianato di proprietà dell’ente pubblico locale e al cui interno si trovano i vigili del fuoco e il magazzino comunale. Si tratta quindi di un luogo strategico per Castel San Giovanni e per l’intera Valtidone. Gli oltre 20 volontari di protezione civile, coordinati da Stefano Orsi, abbandoneranno quindi l’attuale container che veniva usato quale sede provvisoria del centro di coordinamento.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà