Saranno 270 le donne della nostra provincia che potranno fare lo screening per il tumore al seno grazie al progetto “Destinazione salute donna” avviato dall’Ausl di Piacenza in collaborazione con la Lilt: il mezzo mobile partito questa mattina da Piacenza le raggiungerà direttamente nelle piazze dei paesi di residenza per fare i test indispensabili per la prevenzione.