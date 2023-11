Castel San Giovanni dolcissima con Cioccolandia, paradiso dei golosi

Al richiamo del cioccolato è impossibile resistere. Lo dimostra la folla di migliaia di visitatori che a Castel San Giovanni ha risposto all’invito della Pro loco a partecipare alla 19° edizione di Cioccolandia. La festa più dolce dell’anno ha trasformato il centro città in un paradiso per le migliaia di golosi che hanno preso d’assalto i 342 metri di salame di cioccolata, il cui taglio ha dato il via ufficiale al maxi evento. A pochi metri di distanza la piramide di Bardoche, 4mila brioche ripiene di crema di nocciole Bardini, è andata ruba, cosi come la piramide di 5mila palle di profitterol. Tutt’attorno Cioccolandia ospita artigiani, maestri cioccolatai, produttori di miele, salumi e formaggi e poi tante attrattive come l’angolo dedicato alla pasticceria per bambini, in piazza Casaroli, i piccoli artigiani creativi, la pista di moto per bambini e tanto altro ancora. Domenica Cioccolandia prosegue per l’intera giornata replicando il taglio del salame di coccolata insieme a 5 mila porzioni di Monte Bianco, 4 mila fette di torta Rita, mercato dolce e mercato domenicale.

