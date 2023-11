Gestire le vittime di violenza: progetto di formazione per i sanitari piacentini

Anche gli operatori sanitari piacentini potranno partecipare al progetto di formazione finanziato dalla comunità europea per gestire le donne vittime di violenze domestiche. Un fenomeno purtroppo in costante aumento. E’ quanto ha sottolineato Donatella Zavaroni referente Aidm, associazione italiana donne medico (Sezione di Piacenza), ospite oggi del primo appuntamento della Commissione delle Elette del Comune di Piacenza.

Sabato 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La Commissione composta dalle consigliere comunali dell’ente che hanno deciso di parteciparvi e che si occupa di promuovere e proporre politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini – presieduta dal consigliere comunale Gloria Zanardi, ha promosso diverse iniziative sul tema creando un percorso partito oggi e che proseguirà sino al 25 novembre.

Il primo appuntamento si è tenuto oggi e ha visto come protagonista proprio la dottoressa Zavaroni, referente di Aidm, società scientifica composta da donne medico di varie specializzazioni impegnata nella promozione e divulgazione delle conoscenze in medicina in tutti i settori che si occupano della salute della donna, promuovendo valori etici per assicurare l’equità di genere ed evitare ogni forma di discriminazione.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI