“Piacenza canta per SportAbility”: 14 cantanti e un coro nel cd benefico

Si chiama “Piacenza canta per SportAbility” ed è un cd musicale con cui i soci del Lions Club Farnese tendono idealmente una mano a tutte le persone affette da disabilità. Il cd verrà distribuito a dicembre dal Lions Club Farnese che, tramite il presidente Roberto Antenucci, ha raccolto l’idea del socio, e cantante per passione, Sandro Camisa. Quella cioè di realizzare un progetto musicale in grado di abbracciare più voci a favore di una causa benefica.

Le voci sono quelle di 14 cantanti e un coro, il Gospel Choir di Andrea Zermani, mentre la causa benefica è il progetto SportAbility per favorire l’integrazione delle persone diversamente abili tramite lo sport. Il cd, registrato nello studio Elfo di Tavernago di Agazzano, contiene due brani tra cui “A muso duro” di Pierangelo Bertoli, e Il pescatore di Fabrizio De André.

IL SERVIZIO DI MARIANGELA MILANI