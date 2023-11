Piacenza si illumina: installate le luminarie in centro. Accese il 25 novembre

Mancano poco più di 40 giorni al Natale, ma Piacenza si prepara ad illuminarsi. Da oggi sono partiti i lavori di installazione delle luminarie in centro storico. “Ricalcheranno i richiami dello scorso anno che tanto erano piaciuti ai piacentini e ai commercianti” – assicura l’assessore al commercio Simone Fornasari. E’ confermato il villaggio di Natale e saranno 22 le tipiche casette destinate alle attività commerciali. Non mancheranno slitta e renne, le suggestioni polari di un igloo e, a fare gli onori di casa all’ombra di Palazzo Gotico, la dimora di Santa Klaus in persona, sempre presente nei fine settimana per scattare una foto ricordo. Il Natale 2023 ripropone l’albero di luci che sarà inaugurato il 25 novembre con la Banda Ponchielli. Novità di quest’anno: il trenino gratuito.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI

FOTO DI MAURO DEL PAPA