“Via Torta 28”: nella casa di riposo un bistrò per gli ospiti e i loro familiari

Al quarto piano della Residenza Cerati si vede mezza Piacenza. Ci sono quattro tavoli di design, apparecchiati con cura con stoviglie vintage: potrebbe essere un home restaurant e in un certo senso lo è. “Via Torta 28” è il bistrot nato per i pazienti della cra San Camillo e della Residenza Cerati grazie all’impegno di Aurora Domus, Fondazione Cerati, Salus (che si occupa del servizio di ristorazione) e Caritas.

Da sabato 11 novembre, quindici persone potranno pranzare qui per due sabati al mese: sono i pazienti e i loro familiari, uniti nella condivisione di un pasto e del menu che è quello del giorno previsto per gli ospiti della struttura. Il servizio è stato presentato dai promotori: Martina Platè per Aurora Domus, don Giuseppe Basini per la Fondazione Cerati, Paolo Vascimino per Salus e Mario Idda, direttore di Caritas che attraverso la sua falegnameria ha realizzato i tavoli.